В Екатеринбурге состоялся всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!»

Маршрут автопробега проходит через все федеральные округа России, а так же ДНР и ЛНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участников Всероссийского автопробега «Zа мир без нацизма!» принял Екатеринбург. Сотни жителей встретили колонну машин, которые 12 апреля стартовали из Владивостока. 200 автомобилей с флагами России и республик Донбасса проехали по главной площади города.

Некоторые водители установили «Z» - неформальный символ наших военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. На руках у людей белые повязки. В зоне боевых действий их используют как опознавательный знак - «свой». На митинг представители профсоюзов, ветераны и волонтеры принесли плакаты со словами поддержки Российской армии.

Маршрут автопробега проходит через все федеральные округа страны, а так же ДНР и ЛНР. В Екатеринбурге к ним присоединились еще 5 машин. 1 мая колонна приедет в Москву, а завершится акция в День Победы.