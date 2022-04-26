Минобороны: Россия доставила на Украину свыше 15,5 тысячи тонн гуманитарного груза

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Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 526,5 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, проведено 906 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки - 11 в ЛДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 502,2 тонны гуманитарной помощи.

«26 апреля 2022 г. проводится 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 414,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о поражении 32 военных объектов Украины в течение дня высокоточными ракетами ВКС РФ. В частности Вооруженные силы России поразили 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, отметили в ведомстве.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов