Технологии, импортозамещение, прототипы: как проходит выставка СВЯЗЬ-2022

На стенде военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в середине августа, можно уже сейчас зарегистрироваться на это мероприятие. В этом году форум пройдет одновременно с АрМИ, и впервые - с Московской конференцией по международной безопасности.

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Почти две сотни экспонатов из 8 стран мира в эти дни в центре внимания на международной выставке «Связь». Это главное событие российской недели высоких технологий. Там побывал Максим Петренко.

Искусственный интеллект, связь и кибербезопасность. В условиях санкций хорошая возможность показать, чем заместить становящийся крайне нестабильным импорт. В этой работе на переднем краю - военный инновационный технополис «ЭРА».

«На мне реактивный костюм «Альбатрос». Предназначен, к примеру, для ВДВ. Позволяет выпрыгнуть из самолета и благодаря реактивному двигателю преодолеть еще 50 километров. Со скоростью 200 километров в час», - прокомментировал корреспондент.

Передовые технологии в оборонной сфере внедряются технополисом в сотрудничестве с МГУ. Здесь представлены прототипы дронов - «Аладдин» и «Архангел». Ученые предлагают прорывные решения по увеличению грузоподъемности беспилотников.

«Тяжелый транспортный беспилотник, который позволит на дистанции более 100 км перевозить 200 килограммов полезной нагрузки. То есть, это либо двух человек, либо специальную нагрузку», - заметил заведующий лабораторией аэрокосмических систем МГУ им. Ломоносова Алексей Алтухов.

Несколько десятков экспонатов. Часть внедрена, другие активно изучаются на предмет скорого появления в Вооруженных силах. Например, отечественные нейроускорители по анализу данных. Эти платы снимают нагрузку с процессоров, кстати, тоже российских - «Эльбрусов». Это помощь операторам в принятии решений. Способны выделять и классифицировать военные цели. Коэффициенты на желтом фоне показывают, насколько система уверена в своем выводе.

«Нам удалось собрать в технополисе лучших представителей оборонно-промышленного комплекса, талантливых ребят, выпускников ВУЗов, и под нашим контролем мы создаем то, что нам реально нужно», - сказал Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ, генерал-майор Александр Осадчук.

К примеру, роботизированный комплекс. На гусеничном ходу, грузоподъемностью до 200 кг. Он малого размера. Нет двигателя внутреннего сгорания, а значит, он бесшумный. На аккумуляторах до 10 часов проедет. Основная особенность - модульность конструкции. В зависимости от устройств, которые будут на этой базе, способен перевозить боеприпасы, продовольствие, вести разведку, эвакуировать раненых. А с противотанковым ракетным комплексом это полноценная боевая единица.

Технополис предлагает решения и в гражданской сфере, в частности, защищенные корпоративные мессенджеры, где будут все привычные функции.

На стенде военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в середине августа, можно уже сейчас зарегистрироваться на это мероприятие. В этом году форум пройдет одновременно с АрМИ, и впервые - с Московской конференцией по международной безопасности.