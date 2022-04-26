В Минобороны ответили на слова британского замминистра о нанесении Киевом ударов по РФ поставленным оружием

Как заявили в оборонном ведомстве РФ, возможные украинские атаки по территории России британским оружием вызовут ответные удары по центрам принятия решений в Киеве, несмотря на находящихся там западных советников.

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В Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, в котором говорилось, что «не обязательно будет проблемой», если оружие, которое в Лондоне предоставили киевскому режиму, будет использоваться для ударов по российской территории.

«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия в случае попытки их реализации немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России напомнили, что уже предупреждали о том, что ВС РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности. Целями для таких ударов могут стать центры принятия соответствующих решений в Киеве.

«Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия», - подчеркнули в Минобороны России.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявлял, что Украина потеряла 1 111 орудий и минометов с начала специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов