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В Петербурге прошла первая репетиция парада в честь 77-й годовщины Великой Победы

18:40 26.04.2022
Личный состав воинских частей и учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона приступил к тренировкам и репетициям на Дворцовой площади в составе парадных расчетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в Санкт-Петербурге прошла первая городская репетиция Парада Победы. 28 парадных расчетов начали подготовку к параду еще в феврале с одиночной подготовки. Затем прошли этапы подготовки в составе шеренг и в составе парадных рот и батальонов.

В ходе репетиции военнослужащие отработали строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а также действия расчетов в соответствии с ритуалом проведения военного парада.

Экипажи армейской, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Западного военного округа впервые прошли в едином парадном строю над главной площадью Северной столицы.

Ранее вблизи аэродромов постоянного и оперативного базирования в Ленинградской, Псковской, Тверской областях и Республике Карелия экипажи в ходе учебно-тренировочных полетов отработали групповую слетанность элементов парадного строя, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 метров соответственно.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-8. Группа самолетов военно-транспортной авиации будет представлена самолетами Ан-26, Ан-12 и Ту-134. В строю оперативно-тактической авиации пролетят истребители Су-30СМ, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и сверхманевренные истребители Су-35. Возглавит воздушный парадный строй самый большой серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т.

Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге, который состоится на Дворцовой площади, примут участие более 4,1 тысячи человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, в воздушной части парада будут участвовать 30 летательных аппаратов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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