Пушилин отметил связь темпов освобождения ДНР и сохранения жизней мирного населения

По словам главы ДНР, противник ни перед чем не останавливается и в республике фиксируют намерения украинской стороны проводить тактику с элементами провокаций.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал «Звезде», что украинские вооруженные формирования используют в своей тактике провокационные мероприятия.

«Еще до обстрела Краматорска я говорил, что вооруженные формирования Украины проводят подготовки к таким провокациям, то есть планировались обстрелы из "Градов", но Краматорск они решили обстрелять с "Точки-У". Я говорю про железнодорожный вокзал, где погибли гражданские лица», - сказал он.

По словам Пушилина, украинские военные ни перед чем не останавливаются и в ДНР фиксируют намерения проводить тактику с элементами провокаций и по остальным городам.

«Я говорю и про Славянск, и про Артемовск, я говорю и про Красноармейск. У нас вызывает очень много опасений та бесчеловечность, с которой действуют украинские вооруженные формирования по отношению к гражданским лицам и инфраструктуре. Это свидетельствует о том, что необходимо двигаться быстрее, понимать, что чем быстрее освободим ДНР в админграницах, тем больше жизней гражданских лиц мы сохраним, и появится возможность выстраивать мирную жизнь», - добавил он.

Также Пушилин рассказал, что украинские военные управляли видеокамерами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, через них следили за передвижением подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и корректировали ведение огня в отношении военных объектов.