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Пушилин: украинские боевики так и не выпустили гражданских с территории «Азовстали»

Тимур Шерзад
15:05 26.04.2022
Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что по этому поводу существует много видеоматериалов, к которым еще больше вопросов. В ДНР не исключают их постановочности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: V Ictor, XinHua, Globallookpress
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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде», что украинские боевики так и не выпустили мирных жителей с территории завода «Азовсталь». При этом, по словам Пушилина, до сих пор толком непонятно, есть ли они там, как об этом заявляет Киев, или же нет. 

«Я по настоящий момент не могу с уверенностью сказать, есть ли там гражданские лица, как об этом заявляют представители украинского режима, в частности, те представители нацбатов, в частности "Азова"*, которые находятся в бункере "Азовстали"», - отметил глава ДНР. 

Он заметил, что по этому поводу существует много видеоматериалов, к которым еще больше вопросов. В ДНР не исключают их постановочного характера.

«Мы предпринимаем все шаги, чтобы гражданские люди, если они там есть, смогли выйти в безопасное место. Мы призываем командование полка "Азов"*, который прячется на "Азовстали" от возмездия, чтобы они отдали приказы или им из Киева были спущены приказы, чтобы они выпустили всех гражданских лиц», - подчеркнул Денис Пушилин.

При этом, как сказал Пушилин, на данный момент никого из гражданских так и не выпустили с территории завода. 

Также глава ДНР заявил, что противник управлял камерами ОБСЕ для корректировки огня по позициям военнослужащих Донецкой Народной Республики. 

* «Азов» - полк украинских националистов, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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