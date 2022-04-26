В МО РФ заявили об уничтожении еще 13 украинских беспилотников и двух ракет «Точка-У»

Украинские ракеты были сбиты в небе над населенными пунктами Токмак и Сватово.

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За прошедшую ночь российские средства противоздушной обороны в рамках специальной военной операции на Украине уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Также в воздухе были сбиты две ракеты «Точка-У». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань. Кроме того, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты "Точка-У"», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Барвенково российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов