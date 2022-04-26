В МО РФ заявили об уничтожении четырех военных объектов Украины высокоточными ракетами ВКС России
Вооруженные Силы РФ за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре военных объекта Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», - сказал он.
По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, как военные инженеры РФ восстанавливают оросительную систему на юге Украины.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов