Армия В МО РФ заявили об уничтожении четырех военных объектов Украины высокоточными ракетами ВКС России В том числе уничтожены два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные Силы РФ за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре военных объекта Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», - сказал он. По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, как военные инженеры РФ восстанавливают оросительную систему на юге Украины. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика