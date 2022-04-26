Глава МИД РФ заявил о продолжении контактов с переговорной командой Зеленского

Он отметил, что в России множество людей привержены идее ведения переговоров с теми, кто реально определяет позицию Украины. Но, говоря об американской стороне, глава МИД РФ сообщил, что каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам не наблюдается.

© Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что контакты с украинской переговорной делегацией будут продолжены. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский. Эти контакты будут продолжаться», - сообщил министр.

Он отметил, что в России множество людей привержены идее ведения переговоров с теми, кто реально определяет позицию Украины. Конкретно Лавров отметил, что истинная позиция киевских властей «определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах». Он добавил, что политологи и эксперты уверяют, что нет смысла «разговаривать с командой Зеленского, а надо говорить с американцами и с ними договариваться и достигать какого-то соглашения».

«Что касается американцев, то, наверное, это было бы небесполезно. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем», - констатировал глава МИД России.

По его мнению, «добрая воля не безгранична».

«Если на нее не отвечают взаимностью, то, наверное, это не способствует переговорному процессу», - подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия предоставила Киеву обновленный проект договора с учетом его замечаний. Он дополнил, что российская сторона запросила у украинской информацию о том, почему Владимир Зеленский не видел предложения России, на это украинские переговорщики ответили, что якобы «да что-то у него времени не было, долго очень».

Сергей Лавров охарактеризовал данный ответ, как свидетельство об истинном отношении лидера Украины к ходу российско-украинских переговоров.