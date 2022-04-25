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#Материалы следствия: как фашисты издевались над жителями Мариуполя в годы ВОВ

Андрей Аркадьев
09:42 25.04.2022
«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса. Прямо сейчас - новые кадры в рамках проекта «#Материалы следствия».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В годы Великой Отечественной войны армия вермахта заняла Мариуполь. С первых дней оккупации гитлеровцы приступили к истреблению советских граждан, убивали стариков, женщин и детей. За два года фашистской оккупации немцы превратили крупный центр металлургической промышленности юга город и порт Мариуполь в развалины. Здесь систематически совершались чудовищные насилия и издевательства над советскими гражданами. Шла активная зачистка всех, кто стоял у власти в Мариуполе, всех, кто отвечал за главные стратегические объекты.

«В Ильичевском районе был расстрелян помощник начальника мартеновского цеха завода им. Ильича, депутат Верховного совета УССР Пузырев Никита Алексеевич вместе с двумя дочерьми», - говорится в документах.

Всего в этом районе в первые дни оккупации казнили на глазах населения 71 человека. Мариупольский завод имени Ильича и «Азовсталь» перешли под контроль фашистской армии.

«Директор "Азовстали" Якоби, шеф судостроительной верфи Ейнич, шефы завода имени Ильича Бернард, Шиллер, Вульф и другие установили дикий произвол по отношению к рабочим, избивали их за непонимание немецкого языка, который был объявлен государственным, называли их "русскими свиньями"», - сказано в архивных материалах.

Бойцы вермахта подрывали объекты гражданской инфраструктуры. На фотографиях зафиксированы разрушенные немцами при отступлении школа и водоочистительный цех. Из акта о зверствах и злодеяниях фашистских оккупантов следует, что убитых ими красноармейцев выдавали за жертв НКВД и показывали населению.

«Мариуполь - трупы замученных военнопленных красноармейцев во дворе фабрики-кухни завода имени Ильича. Снимок изъят у фашистского офицера», - говорится в документах.

Десятого сентября 1943 года Москва салютовала освободителям Мариуполя - город был взят под контроль за два дня. В документах описаны подвиги советских офицеров. Спустя 79 лет история повторяется - нацбатальоны и армия ВСУ используют те же инструменты, что и войска Гитлера. Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

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