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Сержант Велимир Тригуб

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, находясь под плотным огнем боевых машин украинских националистов, выполняла специальные задачи по обеспечению безопасного передвижения колонны батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил.

Продвигаясь в пешем порядке по пересеченной местности, группа обнаружила опорный пункт украинских националистов. Несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и в вооружении, российские военнослужащие вступили в бой с врагом.

В результате внезапного и скоротечного боя более 20 националистов были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих, семеро сложили оружие и сдались в плен и более 70 человек отступили в районы, контролируемые украинскими боевиками.

В ходе попытки завладеть оставленным опорным пунктом боевики произвели артиллерийский залп, из-за которого Велимир Тригуб с пятью военнослужащими оказались отрезанными от основных сил штурмовой группы. Националисты, заметив это, бросили основные силы на прорыв обороны через зону ответственности Велимира.

Ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Тригуб продолжал мужественно удерживать занятый опорный пункт в течение трех часов до прибытия основных сил батальона. Благодаря смелости и решительности сержанта Велимира Тригуба украинские националисты лишились опорного пункта и большого количества живой силы и вооружения.