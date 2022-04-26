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Мгновенная оценка ситуации: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:00 26.04.2022
Благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих продолжается успешное выполнение задач спецоперации на Украине.
Мгновенная оценка ситуации: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Сержант Велимир Тригуб

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, находясь под плотным огнем боевых машин украинских националистов, выполняла специальные задачи по обеспечению безопасного передвижения колонны батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил.

Продвигаясь в пешем порядке по пересеченной местности, группа обнаружила опорный пункт украинских националистов. Несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и в вооружении, российские военнослужащие вступили в бой с врагом.

В результате внезапного и скоротечного боя более 20 националистов были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих, семеро сложили оружие и сдались в плен и более 70 человек отступили в районы, контролируемые украинскими боевиками.

В ходе попытки завладеть оставленным опорным пунктом боевики произвели артиллерийский залп, из-за которого Велимир Тригуб с пятью военнослужащими оказались отрезанными от основных сил штурмовой группы. Националисты, заметив это, бросили основные силы на прорыв обороны через зону ответственности Велимира.

Ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Тригуб продолжал мужественно удерживать занятый опорный пункт в течение трех часов до прибытия основных сил батальона. Благодаря смелости и решительности сержанта Велимира Тригуба украинские националисты лишились опорного пункта и большого количества живой силы и вооружения.

© Минобороны России

Подполковник Андрей Найданов, заместитель командира понтонно-мостовой бригады

Колонна инженерных подразделений в составе 40 машин и более 100 человек личного состава под руководством подполковника Андрея Найданова выдвинулась в район по маршруту общей протяженностью 200 километров. В ходе стоянки в промежуточном населенном пункте была выявлена работа беспилотного летательного аппарата противника.

Оценив обстановку и предположив, что по результатам работы беспилотного летательного аппарата противник нанесет артиллерийский удар, подполковник Андрей Найданов принял решение и вывел колонну из-под удара. Спустя семь минут после выхода колонны противник нанес мощный удар из артиллерийских орудий по населенному пункту.

В дальнейшем, в ходе движения колонны Андрей продолжал умело руководить подчиненными, совершая противоударные маневры и выводя машины и технику из-под огня. Благодаря профессионализму и решительным действиям подполковника Андрея Найданова колонна без потерь в личном составе и технике прибыла в заданный район, выполнив поставленную задачу.

© Минобороны России

Матрос Сергей Вошков

Матрос Сергей Вошков в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских радикалов. На подступах к населенному пункту батальонно-тактическая группа столкнулась с эшелонированной обороной противника.

Боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением минометов и артиллерии. В ходе одного из залпов Сергей получил ранение руки, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с националистами.

В результате очередной минометной атаки автомобиль с боеприпасами получил повреждения и загорелся. Мгновенно оценив ситуацию и приняв во внимание большую вероятность угрозы взрыва, матрос Сергей Вошков запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное удаление от подразделения. После этого, выбравшись из машины, военнослужащий укрылся за участками местности.

После того, как автомобиль сдетонировал, Сергей Вошков самостоятельно добрался до основных сил и продолжил вести бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Матрос был награжден медалью «За отвагу».

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