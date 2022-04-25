МО РФ: Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи

© Фото: Минобороны России

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 024,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, проведено 895 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки - гуманитарная акция в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 22,6 тонны гуманитарной помощи.

«25 апреля 2022 г. проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении стартовой позиции ракетного комплекса «Точка-У». По словам представителя оборонного ведомства, всего ракетные войска нанесли 15 ударов.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов