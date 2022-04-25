МО РФ: в заложниках у националистов на Украине остаются 90 иностранных граждан из 5 государств

Согласно заявлению МО РФ, увеличилось количество запросов информации о дальнейшей судьбе родственников из числа украинцев и иностранных граждан, эвакуировавшихся по гумкоридорам в западном направлении.

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Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из 5 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, за последнюю неделю отмечается увеличение количества обращений, связанных с запросом информации о дальнейшей судьбе родственников из числа украинцев и иностранных граждан, эвакуировавшихся по заявленным украинской стороной гуманитарным коридорам в западном направлении.

Как сообщает Михаил Мизинцев, люди боятся, что их близкие на подконтрольной неонацистам территории могут стать «живым щитом» или их постигнет судьба участников срежиссированных Западом провокаций.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении 82 военных объектов Украины авиацией ВКС РФ. Вооруженные Силы РФ, в частности, поразили 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов