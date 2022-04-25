МО РФ: неонацисты оборудовали опорный пункт в жилом доме в Авдеевке

Согласно заявлению МО РФ, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе - тяжелая техника и РСЗО.

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В городе Авдеевка Донецкой Народной Республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе - тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как «живым щитом».

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации. В частности, ВС РФ уничтожили 2380 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов