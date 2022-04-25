«Мог растаять лед»: стало известно о хакерской атаке на ледовой арене в Мелитополе

В результате атаки остановилась работа оборудования и мог растаять лед, однако специалисты вручную решили проблему.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мелитополе начали открываться объекты культуры и спорта для детей. Ледовая арена вновь принимает гостей. Впрочем этот лед чуть было не растаял. Хакеры взломали блок управления и попытались удаленно повысить температуру. Вирусную атаку вовремя заметили сотрудники.

«Через удаленный доступ запустили вирус. Полностью остановилось все оборудование, и мог растаять лед, но наши специалисты поработали и вручную, то есть механически, запустили все оборудование», - рассказала исполняющая обязанности директора Оксана Матвиенко.

Она отметила, что люди не заметили неполадок, ледовая арена как работала, так и продолжает работать, все технические проблемы устранены.

«Это была хакерская атака, потому что экран на компьютере, через который шло управление, был полностью заблокирован», - добавила Матвиенко.

Также возобновляется торговля и сотрудничество между населенными пунктами. К примеру Запорожье и Херсонская область налаживают поставки в Крым.

На полуострове уже можно купить овощи из плодородных украинских областей. Первая пробная партия уже разошлась по крымским рынкам. Сейчас украинские фермеры готовят к отправке новый продовольственный груз, который продают за рубли.