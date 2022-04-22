Корреспондент «Звезды» показала кассетные «Точки-У», поранившие медиков в Мелитополе

Это те самые две не долетевшие до цели ракеты, однако они все же принесли много разрушений, а от кассетных зарядов тогда пострадали работники госпиталя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» побывала в госпитале в Мелитополе, по которому ранее вооруженные силы Украины ударили ракетой «Точка-У». В полях, рядом с медучреждением, наша съемочная группа наткнулась на эту находку - две «Точки-У», сбитые российскими средствами противовоздушной обороны.

Это те самые не долетевшие до цели ракеты, однако они все же принесли много разрушений, а от кассетных зарядов тогда пострадали 10 медиков.

«Вот хвостовая часть “Точки-У”. Этот элемент отделился в воздухе, на подлете к цели. Серийный номер позволяет идентифицировать. А боевая часть ракеты как раз и поразила медотряд спецназначения. В тот же день пришлось менять позиции. Теперь лагерь на новом месте», - рассказала Виктория Косогляденко.

В середине прошлого месяц МО РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны отразили в ночь на 18 марта ракетную атаку по Мелитополю. Обстрел велся украинскими националистами с юго-восточной окраины города Запорожье. Националисты нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями, однако атака была отражена.