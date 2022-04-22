Самая высокая точка города: на телевышку Мариуполя водрузили флаг ДНР

Мариуполь полностью освобожден от военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистов, не считая укрывающихся в «Азовстали» боевиков.

© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР, Вконтакте © Фото: Пресс-служба УНМ ДНР, ВКонтакте

Народная милиция Донецкой народной республики водрузила флаг на телевышке Мариуполя. Это самая высокая точка города, примерно 200 метров над уровнем моря.

Город полностью освобожден от военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистов. Единственным местом, где еще укрываются боевики «Азова»*, остались катакомбы металлургического комбината. Там находятся более двух тысяч заблокированных националистов.

По приказу президента РФ Владимира Путина, штурмовать этот объект не будут. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он подчеркнул, что происходящее не помешает налаживанию мирной жизни и возвращению населения в свои дома, а попытка выбить боевиков из «Азовстали» может привести к большому числу жертв.

Как доложил на встрече с президентом Шойгу, в здании укрываются порядка двух тысяч боевиков. Уничтожены в ходе освобождения города порядка четырех тысяч, еще почти полторы тысячи националистов сдались в плен. На момент окружения 11 марта общая численность группировки противника в городе, в которую входили бойцы ВСУ, украинские националисты и иностранные наемники, составляла более 8 100 человек, уточнил министр обороны.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.