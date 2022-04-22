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Самая высокая точка города: на телевышку Мариуполя водрузили флаг ДНР

Анна Касаткина
05:30 22.04.2022
Мариуполь полностью освобожден от военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистов, не считая укрывающихся в «Азовстали» боевиков.
© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР, Вконтакте © Фото: Пресс-служба УНМ ДНР, ВКонтакте
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Народная милиция Донецкой народной республики водрузила флаг на телевышке Мариуполя. Это самая высокая точка города, примерно 200 метров над уровнем моря.   

Город полностью освобожден от военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистов. Единственным местом, где еще укрываются боевики «Азова»*, остались катакомбы металлургического комбината. Там находятся более двух тысяч заблокированных националистов.

По приказу президента РФ Владимира Путина, штурмовать этот объект не будут. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он подчеркнул, что происходящее не помешает налаживанию мирной жизни и возвращению населения в свои дома, а попытка выбить боевиков из «Азовстали» может привести к большому числу жертв.

Как доложил на встрече с президентом Шойгу, в здании укрываются порядка двух тысяч боевиков. Уничтожены в ходе освобождения города порядка четырех тысяч, еще почти полторы тысячи националистов сдались в плен. На момент окружения 11 марта общая численность группировки противника в городе, в которую входили бойцы ВСУ, украинские националисты и иностранные наемники, составляла более 8 100 человек, уточнил министр обороны.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.

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