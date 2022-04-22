Операции под обстрелами: как российские военные медики спасают жизни в лагере рядом с передовой

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По красному кресту - как по мишени. Изрешеченные осколками машины. Попаданий столько, будто били именно по госпиталю. Информация о том, что колонны медотрядов попадают под обстрелы появляется постоянно. Но тот случай для медиков стал показательным. По ним сначала работала артиллерия, а потом ударили тактическими ракетами. Попали в кислородную станцию - от нее вообще ничего не осталось.

Тут несколько санитарных модулей: перевязочная, модуль интенсивной терапии. Все они с опознавательными знаками - большими красными крестами со всех сторон, в том числе, на крыше. Но даже это не спасло от обстрела. «Точка-У» прилетела по координатам медицинского лагеря как раз в тот момент, когда шла операция.

Операции под обстрелами - привычное дело. На взрывы медики стараются не обращать внимания, концентрируются на своей работе. Так было и в тот раз. Оставалось каких-то пару швов наложить, когда начался массированный удар. Осколком в грудь ранило хирурга, который вел операцию.

«Был я и коллеги мои, оперировали, ничто не предвещало. Были выстрелы, взрывы, самый неожиданный - первый и сразу же он (хирург. - Прим.ред.) получил ранение в грудную клетку слева», - рассказывает начальник группы анестезиологии и реанимации Виталий.

Анестезиолог Виталий тогда ассистировал и первым оказывал помощь раненому врачу. Осколок тут же извлекли. Остановили кровь, ввели обезболивающее. Параллельно уже другая бригада доделывала операцию пациенту.

Хирургическое отделение - основной модуль госпиталя. Тут две кушетки, одновременно оперировать могут две бригады. Только что пациенту здесь удалили аппендицит и перевели его восстанавливаться в соседний реанимационный модуль.

Простая перевязка или сложное вмешательство. Ранение - огнестрельное или осколочное. Все это детали. Главное для этих людей - сохранить жизни тех, кто к ним попадает. Доктора медотряда специального назначения всегда близко к передовой и готовы экстренно оказать помощь. Главное, чтобы хватало основного компонента - крови. За все время работы медлагеря перелито уже более 60 литров.

«С окружных центральных госпиталей нас снабжают кровью и компонентами, за счет чего больше операций, больше количество раненых удается спасти. Вот два дня назад в терминальном состоянии вытащен с того света был солдат, сейчас уже пришел в себя», - отмечает ведущий хирург первого филиала госпиталя имени Вишневского Роман.

Одного из военнослужащих выводят из наркоза. Жестами он дает понять, что чувствует себя хорошо. Ему никакого переливания не потребовалось. Состояние стабильное. Да и операция совсем не сложная - всего лишь аппендицит. Несколько недель он проведет на больничной койке, а потом вернется в строй.

«Вчера почувствовал себя не совсем хорошо, думал, отравился. Потом стало хуже, пошел в медбат, там приняли решение везти сюда. Привезли, подлатали», - делится Борис.

Полевой лагерь даже сейчас в зоне досягаемости для вражеских систем. Тут оперируют с риском для жизни, но с целью продлить жизнь каждому. Поступают и раненые бойцы Вооруженных сил Украины, помощь оказывают всем.

В полях, совсем рядом - две «Точки», сбитые российскими ПВО. Те самые, не долетевшие. Но все равно принесшие много разрушений. От кассетных зарядов тогда пострадали десять медиков. Хвостовая часть «Точки-У» отделилась в воздухе, на подлете к цели, а боевая часть ракеты как раз поразила медицинский отряд спецназначения. В тот же день пришлось менять позиции. Теперь лагерь на новом месте.