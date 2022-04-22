Животные в безопасности: как живет пострадавший от обстрелов зоопарк в Мариуполе

В зоопарк из России доставили корма, ветеринарные препараты и стройматериалы для восстановления.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Партию гуманитарной помощи из России доставили в Мариупольский зоопарк. Это корма, ветеринарные препараты и стройматериалы для восстановления вольеров. Всего фура из Москвы привезла больше 15 тонн груза - все необходимое получат, в том числе, и другие приюты для животных Донбасса. Помощь собирали волонтеры, Общероссийский народный фронт, Московский зоопарк. Акция еще продолжается.

В багажнике - доверху коробок с едой. Разгружают в несколько пар рук, но все равно не один час. Руководит этой гуманитарной операцией Карен Даллакян. Он же возглавляет миссию Народного фронта в Мариупольском зоопарке. В зоопарк привезли все, что так необходимо животных. Пару банок консервов - дворнягам, тем, что обитают в округе. Для них это больше, чем лакомство. Истощенные, уже давно не ели.

Животных в вольерах тоже коснулся гуманитарный кризис. Хотя сотрудники - их осталось четверо - делают все, что возможно, чтобы сохранить своим питомцам жизнь и когда-нибудь снова открыть зоопарк.

«Доделать вольеры, которые у меня в планах были, все доделать, чтобы наш зоопарк был самым лучшим в нашей республике», - говорит директор Мариупольского зоопарка Савелий Вашура.

Самым страшным днем, точнее, самой страшной ночью для Мариупольского зоопарка стало 19 марта. В ту субботу, вспоминает директор, артиллерийские удары со стороны Вооруженных сил Украины следовали один за другим. Погибло много животных: обезьяны, ламы, страусы и почти вся семья редких верблюдов.

«Несмотря на то, что слышны взрывы, да, есть страх в глазах у животных, но они в безопасности сейчас. Раненых, кому надо экстренно помогать, нет. Кормами обеспечили», - отмечает член Центрального штаба ОНФ Карен Даллякан.

Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины в Московском зоопарке стартовала две недели назад. Ее организовали с волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ и Общероссийским народным фронтом. В первые же дни только кормов собрали больше пяти тонн. Еще столько же ветеринарных препаратов и инструментов.

«Московский зоопарк отправил предложения помощи и другим зоопаркам на всей территории Донбасса и Украины. С теми, кто ответил, мы установили связь, уточнили их текущие потребности. Кто-то отказался, кто-то еще не отозвался. Московский зоопарк открыт к общению со всеми коллегами», - говорит генеральный директор Светлана Акулова.

Помогает и Общественная палата. В рамках акции «Зоодруг» в Мариуполь уже доставили столь нужные зоопарку стройматериалы.

«Конечно, зоопаркам нужно помогать. Мариупольскому, Придорожному. В Докучаевске, в Горловке есть зоопарк, где тоже есть краснокнижные животные. Очень важно понимать, что зоопарки тоже требуют помощи и поддержки», - подчеркивает председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Поставка гуманитарных грузов для помощи животным будет продолжена. Причем не только в Мариупольский зоопарк, где уже приступили к восстановлению территории, чтобы в максимально короткие сроки привести ее в порядок.