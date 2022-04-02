МО РФ: свыше 7 тысяч тонн гуманитарного груза доставлено на Украину

Согласно данным представителя МО РФ, проведено более 700 гуманитарных акций на Украине.

© Фото: Минобороны России

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 733 гуманитарных акции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны, за истекшие сутки проведено девять гуманитарных акций в ЛДНР, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 362 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

«2 апреля 2022 года проводится 16 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 483 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области. Согласно заявлению, заложенное самодельное взрывное устройство было изготовлено из артиллерийского боеприпаса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов