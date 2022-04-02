МО РФ: за сутки из Мариуполя удалось спасти около 2,5 тысячи человек

Согласно заявлению представителя МО РФ, уже более 121 тысячи человек спасено из Мариуполя без участия украинской стороны.

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Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки - 2 464. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в городах Украины населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации РФ.

«За прошедшие сутки поступило еще 1 124 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины», - сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении в Харькове более 100 националистов и наемников ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов