Армия Армия Армия

МО РФ: более 14 тысяч человек за сутки эвакуировано в РФ из ЛДНР и Украины

22:39 02.04.2022
При этом за сутки 3 300 единиц автотранспорта пересекли государственную границу России, сообщили в Минобороны.
МО РФ: более 14 тысяч человек за сутки эвакуировано в РФ из ЛДНР и Украины
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за минувшие сутки без участия Киева, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста (МККК) из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в РФ 14 168 человек, 891 из которых - дети.

«Всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 69 367 ед. личного автотранспорта, из них за сутки - 3 300 ед», - сказал начальник НЦУО РФ в ходе брифинга.

Кроме того, подчеркнул Михаил Мизинцев, украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. В частности, украинские националисты в течение указанного периода не соблюдали «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вели интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов и в том числе по предполагаемому гумкоридору.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:08 Армия
МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь
21:04 В стране и мире
Песков заявил, что Путин для России является брендом
20:42 В стране и мире
Песков: вокруг РФ и Белоруссии создана сеть лабораторий по разработке биооружия против ряда этносов
20:02 В стране и мире
Видео
В Подольске полыхает склад на площади четыре тысячи «квадратов»
19:12 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Популярное
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Видео
Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Видео
За храбрость и мужество: российским десантникам вручили госнаграды за героизм в ходе спецоперации на Украине
Видео
В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.