МО РФ: более 14 тысяч человек за сутки эвакуировано в РФ из ЛДНР и Украины

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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за минувшие сутки без участия Киева, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста (МККК) из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в РФ 14 168 человек, 891 из которых - дети.

«Всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 69 367 ед. личного автотранспорта, из них за сутки - 3 300 ед», - сказал начальник НЦУО РФ в ходе брифинга.

Кроме того, подчеркнул Михаил Мизинцев, украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. В частности, украинские националисты в течение указанного периода не соблюдали «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вели интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов и в том числе по предполагаемому гумкоридору.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.