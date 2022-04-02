Четверо военнослужащих САР ранены после обстрелов боевиков в сирийских провинциях

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Один сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела в Алеппо, который совершили террористы из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ. Еще один военнослужащий армии САР оказался ранен в результате артиллерийского обстрела, совершенного боевиками из района Дэйр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Эн-Нуман в провинции Идлиб.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев. Также в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранен еще один сирийский военнослужащий. Еще один военный САР ранен после снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, в провинции Хама.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэсклации зарегистрировано четыре обстрела со стороны террористической группировки «Джабхат - Ан-Нусра»*. В Алеппо зафиксирован один обстрел, в Идлибе - два обстрела, в Хаме - один обстрел.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Андрей Работнов