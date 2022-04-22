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Наказание за инакомыслие: что известно о пропавшем в Харькове чилийском журналисте, который критиковал власти Украины

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
01:13 22.04.2022
По предварительной версии, к похищению режиссера могут быть причастны местные радикалы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Gonzalo Lira, YouTube
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Киевский режим после начала нашей спецоперации открыл настоящую охоту на всех неугодных - от украинских политиков до иностранных журналистов, которые рассказывали о ситуации в стране в неугодном ключе. Так, в Харькове пропал известный блогер Гонсало Лира. По предварительным данным, к его похищению могут быть причастны местные радикалы.

Одно из своих видео чилийский блогер и режиссер Гонсало Лира снял, когда на улицах Харькова еще лежал снег. После этого иностранец перестал появляться в кадре. У него были серьезные поводы опасаться за свою безопасность. Ведь то, что он говорил и как, серьезно противоречило официальной позиции нынешних украинских властей.

«Режим Зеленского очень подлый. Они постоянно пытаются помешать открытию гуманитарных коридоров. Они не хотят, чтобы гражданские или военные покинули город. Солдаты нужны по объективным причинам, а простых людей они используют как живой щит», - рассказывал чилиец.

«Только виновные боятся суда, только лжецам нужно заглушать правду» - гласит надпись к его странице в социальных сетях. В последний раз Гонсало Лира заходил сюда в минувшую пятницу. А в феврале он выложил список людей, задержанных или погибших в последнее время и попросил включить туда и его, если не выйдет на связь в течение 12 часов. Предположительно, к его исчезновению может быть причастен один из лидеров запрещенного в России батальона «Азов»* Сергей Коротких, известный под позывным Боцман. Он выложил вот этот пост.

«Забавная ирония состоит в том, что чилийца Гонсало Лиру поймал человек с позывным "Чили". В любом случае, будем надеяться, что скоро в Telegram всплывет видео с обезглавливанием», - написал Коротких.

Угрозы в адрес Гонсало Лира стали поступать после публикации статьи о нем в издании, где блогера назвали агентом влияния Кремля. Несмотря на свои чилийские корни, он родился в Калифорнии и с конца 1990-х живет в США. Вначале об исчезновении блогера написала CNN, однако, потом эту новость удалила. И сейчас выяснением его судьбы занимается лишь МИД Чили.

С давлением сталкиваются и политики. Экс-депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Илья Кива в октябре стал фигурантом дела о госизмене якобы из-за того, что поздравил с днем рождения президента России. Сегодня он попросил у Владимира Путина политического убежища.

В начале апреля Украина выслала нидерландского журналиста из-за съемки ракетных ударов в районе Одессы. Роберта Далмерса задержали после того, как он опубликовал в Twitter фотографии ракетного удара по нефтебазе. Позже Союз журналистов Нидерландов заявил, что Украина препятствует достоверному освещению событий в стране. 

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

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