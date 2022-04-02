Минобороны назвало количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации

В частности, российские военные уничтожили 793 орудия полевой артиллерии и миномета, подчеркнули в Минобороны.

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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженными Силами России уничтожено 1771 единица специальной военной автомобильной техники, а также 1888 танков и других боевых бронированных машин украинской армии. Количество уничтоженного вооружения на брифинге озвучил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков.

Также по словам представителя военного ведомства, оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение дня поразила 28 военных объектов Украины.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.