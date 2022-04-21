В Ивановской области загорелся химзавод
Пострадал один человек. В настоящее время эвакуируют еще более 140 сотрудников.
© Видео: Иваново/Ивановская область, nipers, "ВКонтакте" © Фото: nipers, "ВКонтакте"
На территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар. Видео в социальных сетях выкладывают очевидцы.
В пресс-службе МЧС «Звезде» сообщили, что возгорание происходит на площади примерно 800 квадратных метров. Пострадал один человек. В настоящее время эвакуируют еще более 140 сотрудников.
Региональное управление МЧС уточняет, что огонь вспыхнул в 08.55 на Производственной улице.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха», - уточнили в экстренной службе.
Отмечается, что на этом заводе производят растворители и краски.