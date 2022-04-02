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МО РФ: подразделения ЛНР блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское

19:21 02.04.2022
Согласно заявлению Минобороны России, уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Подразделения Луганской Народной Республики развивая наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники», - рассказал официальный представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о выведенных из строя военных аэродромов в Полтаве и Днепропетровске. По данным МО РФ, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования также уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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