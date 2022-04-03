«Перекресток» семи бортов: как разделены отсеки самой большой атомной подлодки «Дмитрий Донской»

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Главный герой нового выпуска программы «Военная приемка» - атомная подводная лодка проекта 941 «Дмитрий Донской». На ее борту есть интересное место, которого на других подлодках нет - перекресток.

С него можно пойти в двух направлениях - налево и направо, на соответствующие направлениям борта. С некоторых точек открываются прекрасные виды - длинные прямые «прострелы». Следуя по ним, можно пройти сразу множество отсеков.

Одно из двух направлений ведет к корме. Первым объектом на данном маршруте становятся каюты.

Каюта матросов и мичманов представляет собой четыре одинаковые кровати, шкаф с функцией стола для работы с документами. Однако и офицерская каюта фактически выглядит точно так же. Это сделано в соответствии с традициями подводного флота - проживание офицеров, мичманов и матросов в соответствии с ними должно быть одинаковым. Связано с тем, что экипаж живет в замкнутом пространстве.

Каюты находятся в седьмом отсеке. На любой другой лодке следом за ним располагался бы восьмой, но тут - девятый. Потому что на правом корпусе все отсеки нечетные, на левом - четные. Девятый называется «отсеком вспомогательных механизмов». Пройдя его насквозь, можно попасть к одиннадцатому отсеку, реакторному. Увидеть своими глазами атомный реактор подводной лодки - большая удача. Чаще всего это возможно только на черно-белых кадрах хроники.

Следом за реакторным идет тринадцатый турбинный отсек. Его главный объект - турбина, на которую приходит пар. Здесь же вырабатывается электричество. Оно идет в другие отсеки подводной лодки на отсечные щиты.

За турбинным отсеком идет пятнадцатый - кормовой. Казалось бы, это самая дальняя точка корабля, но нет. Подводная лодка состоит из пяти прочных корпусов, и пятый по счету, но без номера - кормовая шлюзовая рубка.

Самая большая и самая необычная подлодка в истории человечества открывает свои тайны: увлекательная экскурсия по всем отсекам гиганта, реакторные, турбинные, ракетные, жилые отсеки - настоящий подводный дом. Шахты гигантских ракет, на месте которых в 90-е годы собирались разместить трюм для доставки грузов. Что это за таинственный груз, и почему его надо было возить под водой - обо всем этом в новом выпуске «Военная приемка. “Акула”. Самая большая подводная лодка в мире».