Секунды до «залпа»: на подводной лодке «Дмитрий Донской» отработали защиту от атаки крейсера неприятеля

«Услышав» торпеду, подлодка увеличила скорость и выполнила маневр уклонения - после этого в торпедном отсеке наступила «горячая пора».

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Если держать в голове, что подводная лодка проекта 941 «Дмитрий Донской» - это катамаран, то можно отметить, что в носовой части вместо первого отсека оказывается 17-ый - торпедный. Помимо основного оружия, на подлодке есть и оборонительное, для самообороны. Среди вооружения «Дмитрия Донского» присутствует и универсальная торпеда УСЭТ-80, предназначенная для атак по подводным лодкам и надводным кораблям.

Во время присутствия съемочной группы программы «Военная приемка» на подлодке прошли учения, главное действие которых началось на центральном посту. Прозвучали сигналы боевой тревоги - контратаки подводной лодки. По легенде вдали замечен надводный крейсер противника. Это означает, что на всякий случай необходимо подготовить торпеды.

Но «настоящая» угроза оказалась гораздо ближе - на центральном посту прозвучала информация о «шуме торпеды по пеленгу 10». «Время подхода» - 30 секунд. Экипаж вывел свои турбины на 100-процентную мощность и произвел «залп».

Смысл происходящего в следующем: услышав торпеду, подлодка увеличила скорость и выполнила маневр уклонения. «Горячая пора» и в торпедном отсеке.

Длина торпеды - без малого 8 метров, вес боевой части - до 300 килограммов, общий вес - 2 тонны. Именно поэтому всем здесь управляет автоматика. Для заряжания и выстрела нужно только нажать несколько кнопок.

На этом учебный бой можно считать завершенным - важно отработать не победу, а правильные действия при неожиданной атаке.

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