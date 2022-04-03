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Насквозь: кадры экскурсии по подводной лодке «Дмитрий Донской» путем погрузки продуктов

Егор Левин
15:05 03.04.2022
Начав «путешествие» с межбортного пространства, ведущий «Военной приемки» опустился до самого низа - трюма для хранения продуктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров провел для зрителей нового выпуска, посвященного самой большой подводной лодке «Дмитрий Донской» необычную экскурсию. Повиснув на тросе, он прошел ее сверху донизу насквозь, как на лифте, начав путь с двери, через которую обычно происходит погрузка.

Именно так обычно на «Дмитрия Донского» грузят продукты: Егоров начал опускаться вниз, проходя через межкорпусное пространство и постепенно приближаясь к прочному корпусу; вслед за ним расположился «верхний этаж» подлодки - верхняя палуба. «Путем продуктов» Егоров продвигался все ниже и ниже, достигнув средней палубы, где расположена столовая личного состава, чтобы, продолжая путь, в итоге оказаться в трюме для хранения продуктов.

Он - очень большой по размеру, так как экипаж «Дмитрия Донского» - 165 человек, а продукты загружают сразу на весь поход. Покинул Егоров трюм тем же способом - поднявшись на своем веревочном «лифте» с помощью коллег.

Самая большая и самая необычная подлодка в истории человечества открывает свои тайны: увлекательная экскурсия по всем отсекам гиганта, реакторные, турбинные, ракетные, жилые отсеки - настоящий подводный дом. Шахты гигантских ракет, на месте которых в 90-е годы собирались разместить трюм для доставки грузов. Что это за таинственный груз, и почему его надо было возить под водой - обо всем этом в новом выпуске «Военная приемка. “Акула”. Самая большая подводная лодка в мире».

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