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Между бортом и бортом: как выглядит изнутри самая большая атомная подлодка «Дмитрий Донской»

Егор Левин
11:10 03.04.2022
Сразу нескольких корпусов нет больше ни на одной другой подводной лодке, особенно с учетом того, что «Дмитрий Донской» - подлодка-катамаран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Программа «Военная приемка» в своем новом выпуске, посвященном самой большой атомной подводной лодке «Дмитрий Донской», продемонстрировала зрителям эксклюзивные кадры «внутренностей» ее межбортного пространства.

Такого большого нет ни на одной другой подводной лодке. Особенно, учитывая, что «Дмитрий Донской» - подводная лодка-катамаран, то есть внутри нее сооружены два прочных корпуса. Но на самом деле их здесь даже не два, а еще больше. Выражаясь грубо, это подводная лодка внутри подводной лодки.

На кадрах, снятых съемочной группой, можно увидеть, к примеру, прочный корпус главного командного пункта. Он располагается за стальной стеной, которая является частью прочного корпуса.

В межбортном пространстве также расположено большое количество некрупных «кубиков» цинкопротекторной защиты, которая защищает корпус от коррозии в морской воде. Если бы «кубиков» не было, защита корпуса была бы значительно ниже, и он быстрее бы ржавел.

Баллистические ракеты Р-39, которые располагались в шахтах межбортного пространства, да и сама подлодка, стали ответом на «Огайо» - самые мощные на то время ракетоносцы США, вооруженные 24 баллистическими ракетами. Изначально планировалось иметь на борту «Дмитрия Донского» такое же количество полноценных баллистических ядерных ракет, но в процессе разработчики остановились на цифре 20. При этом не стоит забывать, что сами шахты все же были построены, поэтому, когда они не понадобились, они начали использоваться в качестве цистерн стабилизации, которые помогают лодке удерживаться на ровном киле при залповой атаке. Единоразово можно выпустить все двадцать.

Самая большая и самая необычная подлодка в истории человечества открывает свои тайны: увлекательная экскурсия по всем отсекам гиганта, реакторные, турбинные, ракетные, жилые отсеки - настоящий подводный дом. Шахты гигантских ракет, на месте которых в 90-е годы собирались разместить трюм для доставки грузов. Что это за таинственный груз, и почему его надо было возить под водой - обо всем этом в новом выпуске «Военная приемка. “Акула”. Самая большая подводная лодка в мире».

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