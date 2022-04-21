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СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Анна Назайкина
06:59 21.04.2022
В прошлом месяце Япония направила на Украину помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток.
СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины
© Фото: The Pixelman, Pixabay
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Индия решила отказаться от принятия самолет сил самообороны Японии с грузом помощи, который отправлялся на Украину, передает агентство Киодо.

Предполагалось, что воздушное судно в конце текущего месяца доставит груз в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Как перевалочные пункты для этого используются Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Соответствующий вопрос согласовали с Индией на рабочем уровне, однако 20 апреля стало известно об отказе - в качестве причины был назван недостаток согласования.

«Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов)?», - приводит агентство слова одного из участников политсовета правящей либерально-демократической партии.

В прошлом месяце Япония направила на Украину помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток. Во вторник, 19 апреля, стало появились сообщения, что Токио планирует поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, которые способны защитить от химических веществ, а также БПЛА.

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