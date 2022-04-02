Суд Лондона 20 апреля вынесет решение по экстрадиции Ассанжа в США

Напомним, что ранее суд в Лондоне принял решение, что Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединенные Штаты. Сторонники создателя «Wikileaks» утверждают, что в США Ассанжа может ждать что-то похуже, чем тюремное заключение сроком в 175 лет.

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