Суд Лондона 20 апреля вынесет решение по экстрадиции Ассанжа в США
Сообщается, что ордер после выдачи судом 20 апреля направится на утверждение главе МВД Британии.
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Вестминстерский магистратский суд выдаст ордер на экстрадицию основателя «Wikileaks» Джулиана Ассанжа в США 20 апреля.
«Следующее слушание: Вестминстерский магистратский суд, 20 апреля... Судья выдаст ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Ордер затем направят на утверждение (главе МВД) Прити Пател», - сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети «Wikileaks».
Напомним, что ранее суд в Лондоне принял решение, что Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединенные Штаты. Сторонники создателя «Wikileaks» утверждают, что в США Ассанжа может ждать что-то похуже, чем тюремное заключение сроком в 175 лет.