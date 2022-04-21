Вид с брони: как прошла переброска в Москву военной техники к параду Победы

Боевые машины двигались из подмосковного Алабино в столицу на медленном ходу.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На некоторых магистралях столицы в ночь на четверг можно было наблюдать поистине захватывающее зрелище - колонны военной техники, сопровождаемые морем мигалок. С подмосковного полигона Алабино на медленном ходу - 40 километров в час - шли боевые машины, которые 9 мая будут участвовать в параде Победы на Красной площади.

Позади - бронеавтомобиль «Тигр», впереди - многотонный мобильный ракетный комплекс «Ярс». Корреспондент «Звезды» Максим Петренко проехал на крыше бронеавтомобиля почти во главе колонны.

Самые современные бронемашины и БТРы - такое наступление сломило бы любую оборону. У водителей и зрителей, которые стояли у обочины, был уникальный шанс вблизи увидеть «Искандеры», гаубицы, танки, включая современные «Арматы», зенитные комплексы С-400, системы противовоздушной обороны семейств «Бук» и «Тор», и другую военную технику.