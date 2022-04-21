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Снайпер среди артиллерии: как РСЗО «Смерч» уничтожает вооружение украинских боевиков

Роман Закурдаев
05:02 21.04.2022
Отклонение ракет комплекса от цели составляет не более 150 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские «Смерчи» уничтожили украинские склады с оружием. Их обнаружила разведка на территории замаскированного аэродрома. После того, как данные подтвердились техническим средствами, координаты целей передали артиллеристам. За считанные минуты они навелись на цель и открыли огонь.

Сотни килограммов разрушительной силы пронизывают небо и за секунды исчезают из виду. Так на боевой курс ложатся ракеты дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч». После получения координат у боевого расчета есть всего три минуты, чтобы подготовиться к пуску.

Не прошло и года, как наш герой получил красный диплом высшего артиллерийского командного училища, и вот он уже на передовой. Настоящее боевое крещение. В свои 20 лет Артем уверенно командует расчетом. Говорит, что по-другому сейчас нельзя.

«Есть такая поговорка: пот артиллериста сберегает кровь пехоты. Нам говорят, что мы должны просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить», - говорит он.

По меркам реактивной артиллерии «Смерч» - просто снайпер. Отклонение от цели - не более 150-ти метров. По точности стрельбы среди комплексов залпового огня ему нет равных в мире.

«Программы есть. Туда заносятся специальные данные. Машина все считает. Самое главное - не ошибиться и выдать правильно оформленные карточки», - объясняет начальник расчета автоматизированной системы управления Вадим.

Залпом из 12 ракет потомок легендарной «Катюши» накрывает территорию площадью 60 гектаров. Не менее эффективны и одиночные пуски.

После каждого пуска остаются воронки. Боевая часть ракет - фугасная. Всей мощью комплекс обрушивается на позиции противника с дальних подступов - это десятки километров. «Смерч» - настоящее стихийное бедствие как для живой силы противника, так и его военной инфраструктуры.

«Укрепленные точки, танки, техника противника будет уничтожена, пехоте будет легче пройти», - отмечает начальник артиллерийской батареи Валерий.

Сразу после пуска боевая машина покидает позицию, чтобы не успели отследить и нанести ответный удар. «Смерч» постоянно меняет районы своей боевой работы, чтобы очередным залпом застать противника врасплох. 

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