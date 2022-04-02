Toronto Star: американские системы ПРО «не видят» российские ракеты

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Американские системы противоракетной обороны не могут запеленговать современные модели российских ракет. Для того, чтобы они могли эффективно противостоять российскому оружию, требуется провести масштабную модернизацию, которая может стоить до 20 миллиардов долларов. Об этом заявил директор Центра исследований в области обороны и безопасности университета Манитобы Джеймс Фергюссон.

«Эти радары не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет», - сказал Фергюссон в интервью изданию Toronto Star.

Эксперт отметил, что китайские ракеты также могут обходить американскую систему ПРО.

Ранее китайское издание Sina сообщило, что применение Россией авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности. Если бы ракеты «Кинжал» не поразили важные объекты украинской армии, то Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности, заявляет автор статьи.