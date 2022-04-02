«Летучий» поезд МАГЛЕВ может встать на смену московского монорельса

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«Состав, который в процессе движения не касается поверхности рельса, а приходит в движение силой электромагнитного поля», - эта фраза могла бы казаться выдумкой из разряда левитации, но это реальное достижение научного мира. Принцип МАГЛЕВа (магнитно-левитационной технологии электрического подвижного состава) успешно функционирует в Китае, однако мало кто знает, что в столице нашей родины в районе Отрадное на базе Института теплотехники находится подобный уникальный функционирующий опытный образец. Однако сразу стоит предостеречь опасения - да, несильным толчком можно сдвинуть МАГЛЕВ с рельс, но от этого его защищают специальные «бортики» с внешних сторон рельс, которые держат вагон. По сути МАГЛЕВ – это высокотехнологичный преемник московского монорельса. Последний «родился» так же тут, в Институте теплотехники.

«МАГЛЕВ - это следующий шаг технологии монорельса, где колеса убираются, и стабилизация (то, что связано с боковой устойчивостью от разного "нагруза" при движении при криволинейным участкам траектории) обеспечивается тоже электромагнитными силами. Эти технологии растиражированы в мире в разной степени готовности. Все, что связано с транспортом будущего, я абсолютно убежден, связано именно с этими технологиями. В России мы предложили МАГЛЕВ для нескольких агломераций в качестве транспортных технологий. Из того, что у нас есть в плане на сегодняшний день - это Ленинградская область. Еще в числе тех, кому мы предложили, был Краснодар. Я встречался с Александром Бегловым, мы предложили Санкт-Петербургу то же самое» , - рассказывает Юрий Соломонов, конструктор МАГЛЕВа, доктор технических наук.

Неоспоримое преимущество МАГЛЕВа над большинством общественных транспортных средств - дешевизна его эксплуатации и быстрая самоокупаемость. Например, строительство МАГЛЕВа обойдется в десять раз дешевле, чем строительство метро. А расходы на его эксплуатацию - в пять раз меньше, чем в метрополитене.

«Если сравнивать его с другими транспортными средствами, например, с трамваем или троллейбусом, нужно понимать, что все эти транспортные средства являются дотационными, они не самоокупаемые. В этом смысле, по нашей оценке и оценке независимых экспертов, МАГЛЕВ очень конкурентоспособен. Он абсолютно экологически чистый вид транспорта. И накопленный опыт эксплуатации монорельса говорит о том, что подобный вид транспорта востребован у населения», - рассказал Соломонов.

МАГЛЕВ может стать отличной альтернативой московскому монорельсу. Потому как в последнее время встал вопрос о прекращении его работы - люди жалуются на слишком большой интервал в его расписании.

«Первоначально, в течение пяти-десяти лет, временной интервал монорельса был от трех до пяти минут. Было определенное количество составов. То ли десять, то ли двенадцать, где в каждом составе находилось минимум пять вагонов. Они эксплуатировались, потому как это довольно сложная система, она требует постоянного поддержания в дееспособном состоянии. Регламенты нужно проводить, кооперацию поддерживать. Эксплуатацией, как правило, занимается разработчик. Потому что он держатель документации, он все знает про эту систему. После того, как Лужков ушел, вопросы эксплуатации решили передать Метрополитену. Они создали свою эксплуатирующую службу. Кончилось это тем, что кооперация практически перестала существовать, а из десяти или двенадцати поездов осталась треть. Остальные стоят, потому что нет запчастей. В результате чего появились такие большие интервалы в движении», - объясняет Юрий Соломонов.

По словам разработчика, подобная проблема никак не связана с введенными по отношению к России западными санкциями, а в Институт теплотехники приходило огромное количество обращений жителей, которые просят решить эту проблему. Количество вагонов и интервал движения МАГЛЕВа должен быть полностью адаптирован под нужды людей.

«Столько, сколько нужно вагонов, мы обеспечим - просто проанализируем пассажиропоток. МАГЛЕВ, как и монорельс, может эксплуатировать в полностью беспилотном режиме. Будет действовать на абсолютно современном уровне с дистанционно контролируемым режимом движения. Приход на станцию осуществляется тоже автоматически, там будут установлены датчики скорости, торможения. Пилот просто контролирует выполнение тех команд, которые отображаются на компьютере. Но в случае аварийной ситуации он "вмешивается" в ручном режиме. Так же, как и в самолете. Он следит за прохождением того трафика, который записан в пилотном задании и в памяти машины. МАГЛЕВ – это развитие монорельса», - уверяет Юрий Соломонов.

Конструктор отметил, что мэру Москвы Сергею Собянину представлены предложения, как можно адаптировать инфраструктуру монорельса под технологию МАГЛЕВа. Для этого, конечно, требуются незначительные доработки. Также Соломонов заявил о готовности обеспечить с помощью МАГЛЕВа и междугороднее сообщение.