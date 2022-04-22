Умелое руководство и взаимовыручка: в МО рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

© Капитан Николай Зубец, командир мотострелковой роты
Капитан Николай Зубец, командир мотострелковой роты
Мотострелковая рота капитана Николая Зубца освободила от вооруженных формирований украинских националистов один из населенных пунктов в условиях систематического огневого воздействия противника. В ходе боя мотострелки под руководством Зубца уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты и две оборудованные пулеметные точки. Остальные националисты, понимая бесперспективность сопротивления, покинули населенный пункт и отступили.
Спустя несколько дней рота капитана в составе мотострелкового батальона, продвигаясь вглубь обороны противника, встретила ожесточенное сопротивление украинских боевиков. В столкновении с превосходящими силами противника Зубец проявил профессионализм, мужество и самоотверженность, и лично уничтожил отделение живой силы и три бронетранспортера выстрелами из РПГ. Затем капитан провел эвакуацию раненых, в том числе командира батальона из подбитого бронетранспортера.
Смелость капитана в сочетании с умелым руководством подчиненным личным составом позволили нанести украинским националистам значительный урон, они были вынуждены продолжить отступление.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.