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Умелое руководство и взаимовыручка: в МО рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 22.04.2022
Российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.
Умелое руководство и взаимовыручка: в МО рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и взаимовыручку.

Полковник Азатбек Омурбеков, командир отдельной мотострелковой бригады<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Полковник Азатбек Омурбеков, командир отдельной мотострелковой бригады

Полковник Азатбек Омурбеков, командир отдельной мотострелковой бригады

Отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Азатбека Омурбекова выполняла задачу по занятию рубежа обороны. Бригада разгромила противника численностью до батальона, уничтожила более 40 единиц техники. Подразделение националистов полностью утратило боевую способность и больше не принимало участия в боевых действиях.

За три недели подразделения бригады под руководством Омурбекова на занятом рубеже отразили более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций и верные решения полковника обеспечили контроль над одним из основных направлений.

Лейтенант Алексей Зеленский, начальник расчета батареи<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лейтенант Алексей Зеленский, начальник расчета батареи

Лейтенант Алексей Зеленский, начальник расчета батареи

Лейтенант Алексей Зеленский вместе со своим расчетом выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов, поддерживая действия российских мотострелковых подразделений по продвижению вглубь обороны противника. Расчет стартовой батареи ракетного дивизиона нанес прицельный ракетный удар по позициям боевиков. В результате уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также до 200 националистов.

Развивая наступление, расчет Зеленского нанес очередной ракетный удар, которым поразил командный пункт группировки войск националистов. Ударом уничтожено два вертолета, восемь топливозаправщиков и 23 националиста, выведены из строя три вертолета и ранены 30 человек живой силы противника.

Грамотные действия лейтенанта Зеленского позволили поразить и уничтожить наиболее важные объекты украинских боевиков, значительно снизить их боевой потенциал и огневые возможности. Это способствовало успешному выполнению поставленных задач подразделениями группировки на данном направлении.

© Капитан Николай Зубец, командир мотострелковой роты

Капитан Николай Зубец, командир мотострелковой роты

Мотострелковая рота капитана Николая Зубца освободила от вооруженных формирований украинских националистов один из населенных пунктов в условиях систематического огневого воздействия противника. В ходе боя мотострелки под руководством Зубца уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты и две оборудованные пулеметные точки. Остальные националисты, понимая бесперспективность сопротивления, покинули населенный пункт и отступили.

Спустя несколько дней рота капитана в составе мотострелкового батальона, продвигаясь вглубь обороны противника, встретила ожесточенное сопротивление украинских боевиков. В столкновении с превосходящими силами противника Зубец проявил профессионализм, мужество и самоотверженность, и лично уничтожил отделение живой силы и три бронетранспортера выстрелами из РПГ. Затем капитан провел эвакуацию раненых, в том числе командира батальона из подбитого бронетранспортера.

Смелость капитана в сочетании с умелым руководством подчиненным личным составом позволили нанести украинским националистам значительный урон, они были вынуждены продолжить отступление.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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