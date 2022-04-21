В Вашингтоне эвакуировали комплекс правительственных зданий из-за «угрозы воздушного судна»

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В Вашингтоне в среду, 20 апреля, эвакуировали комплекс правительственных зданий на Капитолийском холме из-за «угрозы воздушного судна». Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий. О каком именно воздушном судне идет речь, не уточнялось.

Позже полицейские опубликовали в соцсетях новое сообщение, в котором заявили, что эвакуацию провели в качестве меры предосторожности. Было подчеркнуто, что угрозы Капитолию нет. Также полиция заявила, что дополнительные детали произошедшего будут обнародованы позже.