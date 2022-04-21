Отмечается, что с этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе во время комендантского часа, проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.

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Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье запугивают «непатриотичных» местных жителей.

Жители Запорожья, которых обвиняют в недостаточной патриотичности, подвергаются атакам со стороны украинских бандформирований. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно «патриотичными», - заявил Мизинцев.

Он добавил, что с этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе во время комендантского часа, проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.

Ранее в МО РФ заявляли, что сотрудники СБУ собираются устроить провокацию под Одессой с демонстративным расстрелом гражданского населения и обвинить в содеянном российских военных. Отмечается, что для осуществления данного плана одно из подразделений СБУ могут переодеть в форму военнослужащих ВС РФ, а к освещению событий планируется привлечь иностранных и украинских журналистов.