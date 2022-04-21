Корма, лекарства и сено: в зоопарк Мариуполя доставили гуманитарную помощь

Ветеринары осмотрели зверей и птиц, а общественники уточнили нужды зоопарков Донбасса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоопарк Мариуполя доставили долгожданный гуманитарных груз. Акция состоялась при поддержке Союза зоопарков и аквариумов России, а также общественных организаций.

Грузовики доставили в питомник корма для животных, сено, необходимые ветеринарные лекарственные препараты и прочее необходимое. Кроме того, зоопарку передали строительные материалы и инструменты для починки вольеров, в которых содержатся животные.

Зверей и птиц осмотрели ветеринары, а общественники уточнили нужды зоопарков Донбасса и пообещал вскоре прибыть с новыми гуманитарными грузами.