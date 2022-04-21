МО РФ: с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 140 самолетов ВСУ

Российская армия уничтожила 246 украинских самолетов и вертолетов, а также 512 беспилотников.

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С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ полностью ликвидировали более 240 украинских самолетов и вертолетов. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин», - сообщил Конашенков на брифинге.

Также он заявил, что были уничтожены 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 20 районов сосредоточения войск Украины. Также Конашенков сообщил об освобождении города Кременная в Луганской Народной Республике.