ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ в районе Попасной
© Фото: ТРК "Звезда"
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ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ в районе Попасной
© Фото: ТРК "Звезда"
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