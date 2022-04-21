Хук от ветерана: за что Тайсон избил пассажира самолета

Поводом для конфликта послужило поведение одного из пассажиров, который слишком навязчиво просил о совместном фото и автографе.

© Фото: Dave Starbuck, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу, легендарный Майк Тайсон, избил пассажира самолета, который сидел на соседнем с ним кресле и постоянно провоцировал звезду. Инцидент произошел на бору лайнера, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду, сообщает портал TMZ Sports.

По свидетельствам очевидцев, один из пассажиров еще при посадке на борт вел себя слишком навязчиво. Заприметив боксера он все время пытался сфотографироваться с ним и просил автограф. Сначала Тайсон реагировал спокойно, очевидно дожидаясь, когда назойливый фанат займет свое место, но мужчина не унимался. Итогом стал скоротечный кулачный поединок, исход которого был легко предсказуем.

После нервной развязки Майк Тайсон предпочел покинуть борт, а пострадавший пришел в себя и обратился за медицинской помощью и в полицию.