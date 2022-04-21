В Сибири проводили военнослужащих по призыву, увольняемых в запас
В мотострелковом соединении общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Кемеровской области, прошло чествование военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы по призыву.
«Товарищи солдаты, гвардейцы, завершился срок вашей службы, за этот год вы стали не только взрослее, но и обрели воинскую специальность, закалили характер. Желаю вам трудолюбия, удачи и реализации намеченных жизненных планов», - напутствовал военнослужащих временно исполняющий обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе майор Константин Ткач.
Военнослужащие с благодарностью вспоминают год службы в армии.
«Я повстречал здесь много товарищей, научился взаимодействовать с коллективом, распределять задачи. У нас была хорошая физическая и боевая подготовка, поэтому с уверенностью могу сказать, что за год службы я окреп и стал выносливее», - поделился военнослужащий Кирилл Бычков.
Все молодые люди получили памятные вымпелы с символикой соединения и информационные брошюры о его истории.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов