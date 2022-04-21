Армия В Сибири проводили военнослужащих по призыву, увольняемых в запас Командование воинской части поблагодарило военнослужащих за достойную службу, отметив лучших из них грамотами и благодарностями. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В мотострелковом соединении общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Кемеровской области, прошло чествование военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы по призыву. «Товарищи солдаты, гвардейцы, завершился срок вашей службы, за этот год вы стали не только взрослее, но и обрели воинскую специальность, закалили характер. Желаю вам трудолюбия, удачи и реализации намеченных жизненных планов», - напутствовал военнослужащих временно исполняющий обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе майор Константин Ткач. Военнослужащие с благодарностью вспоминают год службы в армии. «Я повстречал здесь много товарищей, научился взаимодействовать с коллективом, распределять задачи. У нас была хорошая физическая и боевая подготовка, поэтому с уверенностью могу сказать, что за год службы я окреп и стал выносливее», - поделился военнослужащий Кирилл Бычков. Все молодые люди получили памятные вымпелы с символикой соединения и информационные брошюры о его истории. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика