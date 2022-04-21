Доля евро в международных расчетах достигла минимума с 2020 года

Ранее президент Владимир Путин утвердил необходимость ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров.

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Доля евро в международных расчетах в марте снизилась до минимального с июня 2020 года уровня и составила 35,36%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на информацию SWIFT.

Согласно ей, по сравнению с февралем доля евро потеряла в объемах 2,43 процентного пункта. В отличие от европейской валюты, доллар демонстрирует положительную динамику. Его доля в международных расчетах прибавила 2,22 процентных пункта и составила 41,07%.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил необходимость ускорить переход во внешней торговле к рублям и национальным валютам стран-партнеров. Глава государства отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против РФ, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.

Также Путин добавил, что ситуация в российской экономике постепенно стабилизируется, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.