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В Харькове пропал известный писатель, режиссер и видеоблогер Гонсало Лира. Имеющий гражданство Чили и США, он не выходит на связь с 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Гонсало Лира активно комментировал события на Украине, объективно освещая существующую реальность, подчеркнула она.

«Находясь в гуще событий - сначала в Киеве, затем в Харькове, - честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса и описывал творившееся вокруг безобразие, в т. ч. зверства нацистов. Своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза. Праворадикалам такое, конечно, крайне не понравилось. Начали поступать угрозы», - написала Захарова на своей странице в Telegram.

После исчезновения Гонсало Лиры ряд западных журналистов, либеральных деятелей и главарей нацбатов прозрачно намекнули в Сети на то, что режиссер может находиться в руках украинских националистов.