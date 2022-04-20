«Ядовитый» дым и взрывы: кадры тактической тренировки расчетов БРК «Бал» Каспийской флотилии
Тренировку по тактической подготовке выполнили военнослужащие ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл). Упражнения по стрельбе прошли на полигоне Аданак в Дагестане, основной упор во время занятий делался на ведение оборонительного боя на открытой местности.
Военнослужащие выполнили стрельбы из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, также они показали свои навыки смены огневых позиций во время ведения боя. Стрельба по мишеням велась из-за укрытий, из положения стоя, с колена и лежа.
Дымы и взрывпакеты применялись для обстановки, приближенной к боевой. После обнаружения противника, использующего дым для прикрытия, военнослужащий продолжал бой в противогазе.
Военнослужащие КФл продемонстрировали высокий уровень подготовки. В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.