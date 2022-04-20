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«Ядовитый» дым и взрывы: кадры тактической тренировки расчетов БРК «Бал» Каспийской флотилии

03:19 20.04.2022
Военнослужащие выполнили стрельбы из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням и показали навыки смены огневой позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тренировку по тактической подготовке выполнили военнослужащие ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл). Упражнения по стрельбе прошли на полигоне Аданак в Дагестане, основной упор во время занятий делался на ведение оборонительного боя на открытой местности.

Военнослужащие выполнили стрельбы из автомата Калашникова АК-74 по неподвижным мишеням, также они показали свои навыки смены огневых позиций во время ведения боя. Стрельба по мишеням велась из-за укрытий, из положения стоя, с колена и лежа.

Дымы и взрывпакеты применялись для обстановки, приближенной к боевой. После обнаружения противника, использующего дым для прикрытия, военнослужащий продолжал бой в противогазе.

Военнослужащие КФл продемонстрировали высокий уровень подготовки. В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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