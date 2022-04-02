ВСУ обстреляли аэропорт Донецка

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Вооруженные силы Украины обстреляли аэропорт в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:00 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (аэропорт): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», - написано в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили четыре 122-миллиметровых снаряда по Донецку, спустя два дня - 8 снарядов, еще через два дня - 20.